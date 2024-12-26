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Армия Израиля подтвердила атаку на аэропорт Йемена

ЦАХАЛ атаковал международный аэропорт в Самане и военные объекты в Йемене
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FAWAZ SALMAN/REUTERS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на международный аэропорт в Сане и ряд военных объектов шиитского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Истребители ВВС нанесли разведывательные удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов на территории западного побережья и внутреннего Йемена», — говорится в сообщении армии.

В четверг РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что международный аэропорт Саны подвергся авиаударам. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена.

23 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вместе с главой Минобороны страны Исраэлем Кацем отдал приказ израильской армии (ЦАХАЛ) атаковать стратегические объекты хуситов в Йемене.

Ранее в Пентагоне назвали цели ударов в столице Йемена.

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