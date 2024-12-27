Украину уличили в попытке наладить производство крылатых ракет

Украина пытается наладить собственное ракетное производство. Об этом пишет британское издание The Economist.

После распада СССР ракетная отрасль на Украине постепенно пришла в упадок, сообщает издание. В настоящий момент ее пытаются восстановить. Издание ссылается на заявления украинских властей, согласно которым в 2025 году на Украине будет создана крылатая ракета.

Одним из примеров является ракета «Трембита». В передней и задней части прикреплен реактивный двигатель. Такая же технология использовалась в немецкой ракете «Фау-1», отмечает издание. По его данным, дальность ракеты составляет 200 км, скорость – 400 км/час. Предельная высота полета 2 тыс. метров.

Как пишет The Economist, часть сборки переместилась в подземные бункеры, а производство разбросано по сотням локаций, включая простые гаражи.

До этого кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах Берлин будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus не самостоятельно, а в тесной координации с США.

6 декабря бундестаг рассматривал в первом чтении предложение парламентской группы Свободной демократической партии Германии (СвДП) с призывом к федеральному правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц снова отказался поставлять ракеты Taurus Украине.