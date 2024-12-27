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Подрядчик ВМС США попался на попытке отремонтировать крейсер скотчем

Подрядчика ВМС США поймали на попытке отремонтировать крейсер скотчем
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Efrem Lukatsky/AP

Судостроение Соединенных Штатов находится в кризисе, несмотря на то, что на эту отрасль потрачены миллиарды долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что за последние десятилетия американская судостроительная отрасль «серьезно деградировала», в США разучились строить и ремонтировать корабли.

Среди провалов агентство приводит модернизацию ракетного крейсера Ticonderoga: из семи судов в строй смогли вернуться только три. Причем на ненужные суда потратили $1,84 млрд.

Гражданское судостроение тоже вызывает вопросы, подчеркивает РИА Новости. По данным агентства, военно-бюрократические структуры так и не смогли разобраться, кто обязан следить за ходом работ по ремонту и строительству кораблей.

Подрядчик использует неразрешенные материалы. Например, для обеспечения герметичности рукавов применяли монтажную пену или скотч, в некоторых случаях прибегали к помощи любого другого герметика, рекламировавшегося по телевидению.

До этого сообщалось, что морская пехота США испытывает нехватку боеспособных амфибийных кораблей.

Ранее Маск критически отозвался об американских истребителях F-35.

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