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Военный эксперт заявил, что ВС России зачищают плацдарм ВСУ южнее Курахово

Рогов: ВС России освободили около четырех квадратных километров у Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие зачищают плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее города Курахово в западной части Донецкой народной республики, за освобождение которого продолжаются бои. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Войска зачищают плацдарм ВСУ южнее на подступах к Курахово, освободив за последние сутки порядка четырех квадратных километров, а также порядка шести квадратных километров в районе Разлива и Константинополя», — сказал он.

Рогов добавил, что российские войска также продвигаются вперед севернее-западнее Курахово в районе Сонцовки.

25 декабря военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что почти вся жилая зона города Курахово в ДНР освобождена от ВСУ.

Гагин до этого заявлял, что ВС РФ могут взять под контроль город Курахово «за считанные недели».

Ранее военкор заявил о сработавшей «мышеловке» для ВСУ.

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