На Украине считают, что режим отключений света останется надолго

Эксперт Харченко: отключения света на Украине продолжатся несколько лет

Отключения света на Украине продолжатся еще несколько лет вне зависимости от интенсивности боевых действий — значительная часть энергогенерации Украины уничтожена полностью. Об этом заявил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко, которого цитирует ТАСС.

«Даже если восстановление будет идти максимально успешно, мы должны понимать, что определенные ограничения поставок с нами надолго, в этом контексте минимум на пару лет <...> Но нормальной является ситуация, когда при температуре минус 5 градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране», — заявил Харченко.

Он пояснил, что при определенных погодных условиях дефицит электроэнергии и летом, и зимой всегда будет оказывать влияние на жизнь украинцев.

До этого Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны.

16 декабря глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российским высокоточным оружием нанесен крупный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Киев лишился возможности производить боеприпасы.

Ранее ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины.