Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова появились новые детали

Фигурант дела о покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова дал новые показания
close
Владимир Астапкович/РИА Новости/Агентство «Москва»

Фигурант дела о покушении на экс-сотрудника СБУ Владимира Прозорова дал новые последовательные показания о подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Речь идет о курьере Иване Паскаре, который доставил взрывчатку для покушения на Прозорова.

«С момента задержания Паскарь дает последовательные показания, он просто занимался своей работой и не знал, что ему подложили это взрывное устройство. И уж если бы ему что-то и подложили, то это вскрылось бы при прохождении таможенного досмотра на границе», — указано в сообщении.

До этого Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста троим фигурантам дела о подрыве машины бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами