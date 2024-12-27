Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Йемене заявили о готовности ответить Израилю

Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю
close
Abdulrhman Al Ansi/Reuters

Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена. Об этом говорится в заявлении движения «Ансар Аллах», пишет «Аль-Масира».

«Подтверждаем готовность Вооруженных сил Йемена быстро отреагировать на агрессию и соразмерно отреагировать на эскалацию, не делая расчетов и не сдавая назад», — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление было опубликовано после атаки израильских истребителей столицы Йемена Сане и западной провинции Ходейда. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена.

По данным местных источников, израильские истребители совершили шесть налетов на международный аэропорт Саны и прилегающую авиабазу ​​Эд-Дайлами.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна собирается «отрубить руку иранской оси зла» в Йемене.

Ранее Йемен нанес ракетный удар по центру Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами