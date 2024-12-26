Концерн «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э». Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале концерна.

По данным канала, дрон предназначен для поражения вражеской техники и бронированных машин, а также командных пунктов и других оборонных объектов.

«Комплекс можно применять в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 15 м/с, в диапазоне температур окружающей среды от -30°С до +40°С», — говорится в сообщении.

По данным концерна, дальность полета и характеристики дрона существенно превышают показатели предшествующей линейки. Специалисты канала отметили, что новый аппарат предназначен для запуска с катапульты. Крейсерская скорость полета дрона достигает 100 км/ч. Отмечается, что «Куб-10Э» уже начали применять в зоне спецоперации, откуда приходят исключительно положительные отзывы.

До этого сообщалось, что подмосковный полигон по испытанию оружия купил партию подавителей БПЛА почти на 900 тыс. рублей. По данным канала, НИО «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» выкупило партию в начале декабря.

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