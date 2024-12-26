Минобороны РФ раскрыло подробности боев в Курской области

Российские войска атаковали позиции 14 бригад украинской армии в Курской области в рамках операции по выдавливанию противника из региона. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены позиции подразделений трех десантно-штурмовых, одной тяжелой механизированной, пяти механизированных бригад, а также четырех бригад теробороны и одной бригады морской пехоты ВСУ.

Удары наносились в районах Викторовки, Александрии, Лебедевки, Кругленького, Леонидово, Никольского, Николаево-Дарьино, Русского Поречного, Новой Сорочины и Свердликово. Также были отбиты две контратаки украинских солдат.

Помимо этого, ВС РФ поразили позиции украинской армии в районах нескольких населенных пунктов Сумской области.

26 декабря британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в Курской области наблюдается «невероятно мрачная» обстановка для ВСУ. В частности, украинские солдаты оказались в тяжелой ситуации в районе города Суджа. Они становятся все более деморализованными по мере того, как приближается начало боев за населенный пункт, пояснил эксперт.

Ранее стало известно о попытках ВСУ обустроить оборонительные рубежи в Курской области.