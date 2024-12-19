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В России предположили, что ВСУ перейдут в наступление на регион РФ

РИА Новости: ВСУ могут использовать самолеты F-16 во время нового наступления

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Запад может отправить на Украину экипажи и технический персонал в приказном порядке, в том числе для управления истребителями F-16. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

По данным агентства, некоторые аналитики предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели, еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае F-16, возможно, используют для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава.

F-16 — истребитель четвертого поколения. Эти самолеты стоят на вооружении 25 стран и способны применять практически весь спектр оружия тактической авиации НАТО.

В декабре Украина получила шесть из 19 обещанных истребителей F-16 от Дании. Всего у ВСУ сейчас до 20 таких самолетов. В общей сложности Дания, Норвегия и Нидерланды обещали передать ВСУ 76 истребителей данного типа в разных модификациях.

Ранее СБУ задержала 12 человек, которые подозреваются в шпионаже на военных аэродромах, где базируются истребители F-16.

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