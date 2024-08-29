В США подтвердили падение F-16 на Украине

На Украине потерпел крушение истребитель F-16 американского производства. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела». Это первый потерянный на Украине истребитель F-16.

Вооруженные силы Украины и Пентагон не стали комментировать это сообщение для американских журналистов.

До этого Нидерланды запретили Украине наносить удары по гражданским объектам РФ истребителями F-16.

Первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину 31 июля 2024 года. Всего страна рассчитывает получить 84 таких самолета к лету 2025 года.

При этом главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

Ранее на Украине заявили о гибели летчика ВСУ Меся, который пилотировал F-16