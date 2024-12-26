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В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников

Камбулова: угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге
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Shutterstock/Oleg Elkov

В Таганроге Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала Камбулова.

Утром 26 декабря Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили пять украинских беспилотников. Так, три дрона сбили над Волгоградской областью и по одному — над Воронежской и Белгородской областями.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре автомобиля подверглись атакам украинских БПЛА в регионе. Один из дронов нанес удар по грузовой машине на участке дороги БелгородШебекино. Транспортное средство получило урон — у него оказалась повреждена тормозная система.

Ранее губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атак беспилотников.

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