В Минобороны отчитались о сбитых за ночь украинских беспилотниках в России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили пять беспилотников ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, три дрона сбили над Волгоградской областью и по одному — над Воронежской и Белгородской областями.

Губернаторы регионов этой же ночью сообщали, что серьезных последствий после атак не зафиксировали. Среди населения пострадавших также нет.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 25 декабря силы ПВО сбили 23 беспилотника над Воронежской областью. По словам губернатора региона Александра Гусева, в одном из районов в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников повреждена линия электропередачи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.