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В России заочно приговорили к колонии бельгийского наемника

Суд в Москве заочно приговорил к колонии наемника из Бельгии Хусейна
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Shutterstock

Московский городской суд заочно приговорил гражданина Бельгии Джетмира Хусейна к шести годам колонии по обвинению в наемничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным следствия, Хусейн в марте 2022 года прибыл на тренировочную базу «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» во Львовской области. Позже он вступил в подразделение в качестве наемника, прошел военную подготовку и дал согласие на участие в боевых действиях против России.

Суд признал бельгийца виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Свое наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

23 декабря прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) заочно обвинила в наемничестве 29-летнюю гражданку Грузии Гванцу Гелашвили, принимавшую участие в боевых действиях на стороне Украины. Ее дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Женщина объявлена в международный розыск.

Ранее в России объявили в международный розыск наемника из США.

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