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В России объявили в международный розыск наемника из США

В ДНР объявили в международный розыск американского наемника Томаса Крида
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Мария Девахина/РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) объявили в международный розыск 56-летнего американского наемника Томаса Патрика Крида. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.

До этого Следственный комитет РФ закончил расследовать дело о теракте в Курской области, в совершении которого подозревают воевавшего на стороне ВСУ американского наемника Роберта Вертмана. По данным ведомства, по делу были допрошены свидетели и изучены документы, которые подтверждают вину фигуранта дела.

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