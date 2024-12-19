В России объявили в международный розыск наемника из США

В Донецкой народной республике (ДНР) объявили в международный розыск 56-летнего американского наемника Томаса Патрика Крида. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.

До этого Следственный комитет РФ закончил расследовать дело о теракте в Курской области, в совершении которого подозревают воевавшего на стороне ВСУ американского наемника Роберта Вертмана. По данным ведомства, по делу были допрошены свидетели и изучены документы, которые подтверждают вину фигуранта дела.

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