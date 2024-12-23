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В ДНР осудят наемницу из Грузии

В ДНР гражданку Грузии осудят за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
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Shutterstock

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) заочно обвинила в наемничестве 29-летнюю гражданку Грузии Гванцу Гелашвили, принимавшую участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.

Дело Гелашвили направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Женщина объявлена в международный розыск.

По версии следствия, в марте 2022 года Гелашвили прибыла на территорию Украины и добровольно присоединилась к Грузинскому национальному легиону. Там она прошла обучение и получила оружие, форму и специальное снаряжение. Затем она начала участвовать в боевых действиях в составе различных военных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника, выступая против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженных сил России.

Позже она перешла в новое моторизованное подразделение легиона и также участвовала в составе грузинского добровольческого диверсионно-разведывательного подразделения. Она прошла обучение по использованию беспилотных летательных аппаратов в военных условиях и получила сертификат военной школы «Пустельга». Сумма полученного вознаграждения эквивалентна более чем 2,3 миллиона рублей.

19 декабря сообщалось, что в ДНР в международный розыск был объявлен 56-летний американский наемник Томас Патрик Крид.

До этого Следственный комитет РФ закончил расследовать дело о теракте в Курской области, в совершении которого подозревают воевавшего на стороне ВСУ американского наемника Роберта Вертмана.

Ранее в России завершили расследование по делу американца Бейлса.

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