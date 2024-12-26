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Опубликовано видео первого полета истребителя шестого поколения

Первый полет китайского истребителя шестого поколения сняли на видео

Первый полет нового истребителя, который, вероятно, является китайским истребителем шестого поколения, попал на видео. Запись публикует Telegram-канал ImpNavigator.

На записи виден полет самолета неизвестной модели, который сопровождает китайский истребитель пятого поколения J-20S. Предполагается, что это прототип истребителя шестого поколения, первый полет которого был анонсирован в текущем году. Самолет известен под названием Baidi B-Type или «Белый император», его прототип был продемонстрирован на аэрокосмической выставке в Чжухае. Точные характеристики аппарата неизвестны.

До этого сообщалось, что открытая демонстрация китайского истребителя J-35A означает, что ВВС Китая теперь будут одновременно обладать двумя истребителями-невидимками – J-20 и J-35A. Это делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США, обладающих F-22 и F-35.

Ранее авиация России и Китая провела совместное патрулирование в океане.

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