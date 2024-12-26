Опубликовано видео первого полета истребителя шестого поколения

Первый полет нового истребителя, который, вероятно, является китайским истребителем шестого поколения, попал на видео. Запись публикует Telegram-канал ImpNavigator.

На записи виден полет самолета неизвестной модели, который сопровождает китайский истребитель пятого поколения J-20S. Предполагается, что это прототип истребителя шестого поколения, первый полет которого был анонсирован в текущем году. Самолет известен под названием Baidi B-Type или «Белый император», его прототип был продемонстрирован на аэрокосмической выставке в Чжухае. Точные характеристики аппарата неизвестны.

До этого сообщалось, что открытая демонстрация китайского истребителя J-35A означает, что ВВС Китая теперь будут одновременно обладать двумя истребителями-невидимками – J-20 и J-35A. Это делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США, обладающих F-22 и F-35.

Ранее авиация России и Китая провела совместное патрулирование в океане.