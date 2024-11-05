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Китай собирается представить новый истребитель-невидимку

КНР представит новый истребитель-невидимку J-35A на авиасалоне в Чжухае

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Special Ops Joint Task Force-OIR/Twitter

Китай готовится к презентации на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 в Чжухае нового стелс-истребителя J-35A. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела вооружений ВВС Народно-освободительной армии Китая полковника Ню Вэньбо.

Данная выставка пройдет с 12 по 17 ноября в южной китайской провинции Гуандун.

«Многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A будет представлен на 15-й выставке Airshow China», – сказал Ню Вэньбо.

Также на этой выставке впервые представят ракетный комплекс Хун-19 и новый многофункциональный ударно-разведывательный беспилотник, а также будет доступен для осмотра грузовой отсек самолета Y-20.

«Открытая демонстрация истребителя J-35A означает, что ВВС Китая теперь будут одновременно обладать двумя истребителями-невидимками – J-20 и J-35A. Это делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США, обладающих F-22 и F-35», – пояснил военный эксперт Ли Ли.

Отмечается, что J-35 может стать частью серии истребителей и в будущем использоваться в качестве палубного самолета для авианосцев, что существенно повысит общую военную мощь Китая в воздушных и морских операциях, добавляется в сообщении.

В октябре стало известно, что Израиль имеет в своем распоряжении стелс-беспилотник RA-01, который применяется для секретных миссий.

Ранее в США заявили, что российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА никогда не полетит.

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