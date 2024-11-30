Авиация России и Китая провела совместное патрулирование в океане

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации и Военно-воздушных сил (ВВС) Китайской Народной Республики совершили совместное патрулирование в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны КНР.

Отмечается, что в субботу, 30 ноября, авиация двух стран завершила второй этап совместного стратегического патрулирования в воздушном пространстве западной части Тихого океана. Днем ранее, 29 ноября, ВКС РФ и ВВС КНР осуществили девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование в районе Японского моря.

До этого сообщалось, что министерство обороны Южно-Африканской Республики (ЮАР) ожидает с дружеским визитом в Претории группу самолетов Воздушно-космических сил России, в составе которой будут стратегические ракетоносцы Ту-160. Также ожидается прибытие самолетов Ил-62 и Ан-124. Эти самолеты впервые совершат посадку на авиабазе ВВС ЮАР Waterkloof в Претории. Это будет их первый перелет в Африку.

Ранее глава военного комитета НАТО заявил, что «русские повсюду».