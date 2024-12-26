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Командир о наборе в «Легион Вагнера»: «Музыка ЧВК продолжается»

Командир Безрук: «Легион Вагнера» в Истре – это продолжение музыки ЧВК
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Евгений Биятов/РИА Новости

ЧВК «Вагнер» за время своего существования стала для многих военных второй семьей и объединила настоящих друзей, заявил командир Безрук. В интервью 360.ru он рассказал, как посетил пункт временной дислокации в Истре, где собрались желающие записаться в «Легион Вагнера».

«Я увидел у этих ребят блеск в глазах [от того], что они именно в легион «Вагнер» вступают для выполнения задач боевых. И [вступают] реально с желанием носить это гордое имя — «Вагнер», продолжать носить его дальше», — заявил военный.

Новобранцы хотят пополнить ряды ЧВК для выполнения боевых задач в ходе СВО и на Африканском континенте, добавил Безрук. Он признался, что его тронула встреча с ними.

«Музыка будет вечной, пока это будет в памяти всех людей, которые об этом помнят», — добавил командир.

Сегодня в Истре собрались легендарные бойцы, известные под позывными «Ратибор», «Кэп», «Русич», «Марс», «Радимир», отметил командир Чепца. Он назвал «Легион Вагнер» вторым шансом и «продолжением концерта», призвав вступать в ЧВК, где чтят традиции и кодекс.

До этого командир первого штурмового отряда, Герой России Александр Кузнецов («Ратибор») рассказал, что через службу в частной военной компании «Вагнер» прошли 53 тыс. человек, в том числе — бывшие заключенные, которые в условиях боевых действий все они показывают высокий профессионализм. Он также заявил, что СВО скоро завершится победой России.

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