Командиры «Вагнера» раскрыли главные правила своего кодекса

Бойцы частной военной компании «Вагнер» имели собственный кодекс, в который в течение нескольких лет добавлялись новые пункты. Одним из основных правил документа стал запрет на вранье и лукавство, рассказал в интервью 360.ru командир первого штурмового отряда, Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор.

Основой кодекса стал подписанный в 2014 году договор с предпринимателем Евгением Пригожиным. Со временем сборник правил разрастался, отметил Кузнецов.

«Не врать и не лукавить, всегда говорить, как есть, решать вопросы коллективно. Сухой закон. Обучать людей, подбирать коллектив», — перечислил военный основные правила.

Также в документе говорится, что обязанность по снабжению служащих оружием и финансированием ложится на руководителя ЧВК. Также он гарантирует помощь раненым и семьям тех, кто на поле боя отдал свою жизнь.

Несмотря на то, что «Вагнера» больше нет, бойцы хранят кодекс и исполняют его правила, которые в свое время помогли им реализовать себя, считает Кузнецов. В том числе благодаря существовавшим нормам каждый боец мог пользоваться любым видом оружия и передвигаться на любой технике, подчеркнул он. По мнению военного, именно в этой особенности заключалась уникальность компании, в которой каждый мог заменить другого.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в настоящий момент такая структура как ЧВК «Вагнер» фактически не существует. По его словам, хотя часть солдат предпочла уйти на заслуженный отдых, большинство желают продолжить выполнять боевые задачи.

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