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Командиры «Вагнера» раскрыли, чем закончится СВО

360.ru: через службу в ЧВК «Вагнер» прошли более 53 тыс. человек

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Karbinov Anatoly/Global Look Press

Более 53 тысяч человек прошли через службу в частной военной компании «Вагнер», в том числе — бывшие заключенные. В условиях боевых действий они показывают высокий профессионализм, рассказали командиры ЧВК в интервью 360.ru.

В качестве примера смелости и самоотверженности военных один из военных рассказал, как шестеро прибывших из колонии служащих провели операцию по обезвреживанию противника с помощью обычных ножей.

«Мы освобождаем свою землю, защищаем свой народ. Поэтому нам бояться нечего», — отметил он, подчеркнув, что «Вагнер» — это в первую очередь люди.

Отвечая на вопрос о том, что будет дальше и как завершится СВО, командиры пообещали, что «дальше будет победа».

Полное интервью с командирами «Вагнера» можно будет посмотреть на канале и в соцсетях 360.ru 9 декабря в 10:00.

До этого ветеран «Вагнера» и участник СВО Олег Ипатов рассказал о суровой, но эффективной дисциплине в ЧВК. Он подчеркнул, что в компании установлен строжайший запрет на алкоголь, наркотики, мародерство и применение насилия к мирным жителям.

Ранее командир «Вагнера» стал советником президента африканской страны.

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