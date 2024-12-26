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Задержанную на таможне Забайкалья форму для ВСУ передали Минобороны РФ

Chita.ru: задержанную на таможне в Забайкалье форму для ВСУ передали военным РФ
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Sergey Petrov/Globa Look Press

Большую партию формы для солдат Вооруженных сил Украины, которую везли из Китая и задержали на таможне в Забайкальском крае, передали военным РФ. Об этом сообщил замначальника Читинской таможни Алексей Рожнов, передает портал Chita.ru.

«Данный товар прошел процедуру административного расследования, была конфискация, и мы министерству обороны передали данную форму», — рассказал он.

Рожнов добавил, что форма выглядела как цифровой камуфляж, никаких нашивок и других опознавательных знаков не имела, только этикетки и место назначения.

По данным портала, задержанная партия солдатской формы шла из Китая через Польшу. По словам Рожнова, в иных таможенных органах выявляют аналогичные товарные партии.

2 февраля в Забайкальском крае в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу, задержали партию формы для военнослужащих ВСУ. При досмотре оказалось, что одежда в контейнерах отличается от заявленной спортивной и рабочей. В Госдуме тем временем заявили, что инцидент не повлияет на отношения России и КНР. Подробности об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил работу таможенной службы России.

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