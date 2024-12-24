Путин оценил работу таможенной службы России

Президент России Владимир Путин заявил, что таможенная служба России работает нормально. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что Путин сказал об этом во время телефонного разговора с девочкой из Белгородской области, 10-летней Маргаритой Руцинской, чью мечту с «Елки желаний» он обещал исполнить.

Выяснилось, что отец Маргариты работает в таможенном управлении. В разговоре с Путиным мужчина подчеркнул, что в таможне и руководители, и работники делают все, чтобы служба работала точно и верно.

«Она и работает нормально», — ответил Путин.

До этого президент РФ позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, чью мечту обещал исполнить.

Шарик с мечтой Маргариты глава государства снял с «Елки желаний». Девочка мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.