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Путин оценил работу таможенной службы России

Путин: таможенная служба России работает нормально
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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что таможенная служба России работает нормально. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что Путин сказал об этом во время телефонного разговора с девочкой из Белгородской области, 10-летней Маргаритой Руцинской, чью мечту с «Елки желаний» он обещал исполнить.

Выяснилось, что отец Маргариты работает в таможенном управлении. В разговоре с Путиным мужчина подчеркнул, что в таможне и руководители, и работники делают все, чтобы служба работала точно и верно.

«Она и работает нормально», — ответил Путин.

До этого президент РФ позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, чью мечту обещал исполнить.

Шарик с мечтой Маргариты глава государства снял с «Елки желаний». Девочка мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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