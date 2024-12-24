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Российский FPV-дрон поразил украинский БТР Stryker в Харьковской области

МО РФ показало кадры уничтожения FPV-дроном БТР Stryker в Харьковской области

Боец российской группировки войск «Север» с помощью FPV-дрона поразил бронетранспортер (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Stryker в Харьковской области. Видео уничтожения западной техники показала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах можно увидеть, как беспилотник врезается в едущий по дороге в открытом поле БТР.

24 декабря сообщалось, что российские военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) FPV-дрон «Гортензия», которым можно управлять через оптоволоконный кабель. Отмечается, что «Гортензию» оборудовали специальным креплением, которое позволяет применять не только различные снаряды, но и, например, системы сбросов.

Накануне российские FPV-дроны атаковали машину с иностранными наемниками в районе поселка Великая Новоселка. «Солдаты удачи», участвующие в боевых действиях против России на стороне украинской армии, пытались покинуть поселок на пикапе и на выезде их догнали беспилотники.

Ранее Белоусов сообщил, что народный ОПК поставил в войска России 31 вид беспилотников.

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