Российские средства ПВО сбивают в небе над Донецком пилотируемую авиацию ВСУ

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) российской группировки войск «Восток» ежедневно защищают небо над Донецком от пилотируемой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Свою эффективность зенитные ракетные комплексы давно доказали, с их помощью сейчас сбивают пилотируемую авиацию ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.
Сначала средства радиолокационного контроля засекают воздушные цели противника, после чего такие зенитные ракетные комплексы, как «Бук» или «Стрела», поражают их, объяснили в министерстве.
21 декабря сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка система радиоэлектронной борьбы перехватила ударный беспилотник Вооруженных сил Украины возле городской электроподстанции. Беспилотник был вооружен кумулятивно-фугасным зарядом и направлен на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов, отметили в ведомстве.
16 декабря в ФСБ сообщали, что над Донецком и Макеевкой с помощью системы защиты «Купол Донбасса» за неделю перехватили 138 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что Украина создает ракету «Трембита», способную долететь до Москвы.