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Российские средства ПВО сбивают в небе над Донецком пилотируемую авиацию ВСУ

МО РФ: средства ПВО защищают небо над Донецком от пилотируемой авиации ВСУ
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Минобороны РФ/РИА «Новости»

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) российской группировки войск «Восток» ежедневно защищают небо над Донецком от пилотируемой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Свою эффективность зенитные ракетные комплексы давно доказали, с их помощью сейчас сбивают пилотируемую авиацию ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.

Сначала средства радиолокационного контроля засекают воздушные цели противника, после чего такие зенитные ракетные комплексы, как «Бук» или «Стрела», поражают их, объяснили в министерстве.

21 декабря сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка система радиоэлектронной борьбы перехватила ударный беспилотник Вооруженных сил Украины возле городской электроподстанции. Беспилотник был вооружен кумулятивно-фугасным зарядом и направлен на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов, отметили в ведомстве.

16 декабря в ФСБ сообщали, что над Донецком и Макеевкой с помощью системы защиты «Купол Донбасса» за неделю перехватили 138 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Украина создает ракету «Трембита», способную долететь до Москвы.

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