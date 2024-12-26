МО РФ: средства ПВО защищают небо над Донецком от пилотируемой авиации ВСУ

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) российской группировки войск «Восток» ежедневно защищают небо над Донецком от пилотируемой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Свою эффективность зенитные ракетные комплексы давно доказали, с их помощью сейчас сбивают пилотируемую авиацию ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.

Сначала средства радиолокационного контроля засекают воздушные цели противника, после чего такие зенитные ракетные комплексы, как «Бук» или «Стрела», поражают их, объяснили в министерстве.

21 декабря сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка система радиоэлектронной борьбы перехватила ударный беспилотник Вооруженных сил Украины возле городской электроподстанции. Беспилотник был вооружен кумулятивно-фугасным зарядом и направлен на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов, отметили в ведомстве.

16 декабря в ФСБ сообщали, что над Донецком и Макеевкой с помощью системы защиты «Купол Донбасса» за неделю перехватили 138 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Украина создает ракету «Трембита», способную долететь до Москвы.