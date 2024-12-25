Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не поддерживают президента страны Владимира Зеленского и отказываются выполнять опасные для жизни боевые задачи. Об этом сообщил РИА Новости перешедший на сторону России бывший украинский военный, медик добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Историк».

Он рассказал, что когда служил в ВСУ, то командир поставил перед его подразделением «неадекватную задачу». Медик возразил руководителю и назвал его приказ невыполнимым и опасным для жизни.

«Смысл в этом всем? Мы воюем за Украину и победу или за рейтинги Зеленского?» — сказал тогда «Историк».

После этого его «морально очень сильно погасили», однако когда командир уехал, то все солдаты подходили к нему, пожимали руки и называли «молодцом».

Медик добавил, что граждане Украины понимают, что сейчас происходит в стране, однако боятся об этом открыто сказать, поскольку запуганы и «загнаны в угол».

До этого киевская журналистка Диана Панченко заявила, что украинские женщины не простят Зеленского за то, что он насильно мобилизует мужчин на фронт. По ее словам, женщины на Украине каждый день сражаются с комиссарами за свободу своих мужей и они никогда не простят этого президенту страны.

Ранее подполковник США дал Зеленскому совет, как стать настоящим лидером Украины.