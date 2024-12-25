Российские военные ликвидировали пункт дислокации сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило российское министерство обороны.

Также был поражен пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), в который входили иностранные наемники. Кроме того, были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов. Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого стало известно, что ПВО украинских войск в Курской области обнаружили экипажи многоцелевых истребителей Су-35С. Объекты находились в приграничье российского региона. Также российским военным удалось прикрыть авиацию и вертолеты, которые наносили удары по бронетехнике и военным ВСУ.

Также сообщалось, что российские военные при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, а также скоплениям военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах.

Ранее в США признали неуязвимость российского ракетного комплекса для средств ПВО.