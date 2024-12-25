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Российские военные обнаружили украинские объекты ПВО в Курской области

Минобороны: Су-35 обнаружили украинские объекты ПВО в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нашли объекты систем противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что ПВО украинских войск обнаружили экипажи многоцелевых истребителей Су-35С. Объекты находились в приграничье российского региона.

Также российским военным удалось прикрыть авиацию и вертолеты, которые наносили удары по бронетехнике и военным ВСУ.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ в ночь на 25 декабря уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

По данным ведомства, военные сбили 26 дронов над Белгородской областью, 23 — над Воронежской областью, по три БПЛА — над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один — над акваторией Азовского моря.

Также накануне российские войска ударили по инфраструктуре ВСУ в зоне СВО.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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