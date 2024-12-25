Минобороны опубликовало кадры из освобожденного ВС РФ поселка Новый Труд в ДНР

Министерство обороны РФ опубликовало кадры занятого подразделениями группировки войск «Центр» населенного пункта Новый Труд Донецкой народной республики (ДНР).

Там отметили, что военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск «Центр» продолжают освобождать земли Донецкой народной республики.

В Минобороны РФ добавили, что штурмовые группы успешно ведут боевые действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также отмечалось, что войска РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии. Это произошло в районах донецких населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка.

22 декабря Минобороны отчиталось о взятии села Красное в ДНР.

Ранее глава ДНР объяснил, как на Украине скажется потеря Красноармейска.