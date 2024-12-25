Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела ВСУ города Льгова

Курская атомная электростанция (АЭС) в городе Курчатове работает в штатном режиме на фоне обстрела ВСУ соседнего города Льгова. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, а также не превышает естественных фоновых значений, уточнили в пресс-службе.

По словам очевидцев, в результате удара по городу пострадал пятиэтажный дом на улице Карла Либкнехта.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что четырех пострадавших не удалось спасти.

Утром 25 декабря Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие атаковали город Льгов. По его словам, ВСУ били по инфраструктурным и гражданским объектам.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о защите города от украинских беспилотников.