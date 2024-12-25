МО: ВСУ потеряли более 440 военных из-за действий группировки «Запад» и «Север»

Подразделения группировки российских войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинская армия потеряла на этом направлении более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30.

Также подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение военнослужащим и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Российские войска отразили контратаку украинских бригад.

Потери украинской стороны в зоне ответственности западной группировки войск составили до 400 военных, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 британского производства, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 американского производства и станция радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ».

Накануне сообщалось, что ВСУ потеряли до 40 человек в зоне ответственности группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».