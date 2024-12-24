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Российские военные нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении

МО РФ: ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение бригадам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что украинская сторона потеряла до 40 человек. Также ВС РФ уничтожили три автомобиля и четыре 122-мм гаубицы Д-30. Боестолкновения шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области.

Также подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка в Харьковской области, и в районах Новоегоровки Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 380-ти военнослужащих, три пикапа, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

До этого военный эксперт Андрей Марочко говорил, что российские войска завершили зачистку города Лозовая в Харьковской области, который был взят под контроль группировкой войск «Запад» 22 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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