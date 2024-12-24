Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение бригадам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что украинская сторона потеряла до 40 человек. Также ВС РФ уничтожили три автомобиля и четыре 122-мм гаубицы Д-30. Боестолкновения шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области.

Также подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка в Харьковской области, и в районах Новоегоровки Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 380-ти военнослужащих, три пикапа, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

До этого военный эксперт Андрей Марочко говорил, что российские войска завершили зачистку города Лозовая в Харьковской области, который был взят под контроль группировкой войск «Запад» 22 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».