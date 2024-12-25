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В Курской области при обстреле ВСУ погибли четыре человека

Глава Курской области Хинштейн: четыре человека погибли при атаке ВСУ на Льгов
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Четыре человека погибли в результате обстрела города Льгов в Курской области со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, врачи скорой помощи успели доставить одного из граждан в больницу. Но в медицинском учреждении он скончался.

«Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина — в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — говорится в заявлении.

Хинштейн добавил, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) один пятиэтажный жилой дом и два одноэтажных дома получили серьезные повреждения. Кроме того, урон был нанесен отдельно стоящему одноэтажному салону красоты.

В еще нескольких частных домах оказались выбиты окна. Более того, повреждения получили как минимум 12 автомобилей и «незначительный участок газопровода».

Сейчас на территории Льгова работает оперативный штаб. В свою очередь, сотрудники экстренных служб эвакуируют жильцов поврежденных домов.

«Подача газа и электроснабжение в поврежденных и соседних домах временно отключены, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Силами МЧС [РФ] все очаги возгорания потушены», — добавил врио губернатора.

Льгов подвергся атаке со стороны украинских войск утром 25 декабря. Хинштейн сообщил, что бойцы ВСУ наносили удары по инфраструктурным и гражданским объектам.

Ранее врио губернатора Курской области обвинил украинское руководство в бесчеловечности.

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