В Ингушетии упал беспилотник

На территории города Малгобек упал беспилотник самолетного типа, разрушений объектов нет. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас на месте инцидента работают работают правоохранительные органы и оперативные службы. Они выясняют обстоятельства случившегося.

«Проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии», — добавил Калиматов.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что обстановка контролируется.

Утром 25 декабря сообщалось, что над Брянской областью сбили два беспилотника — сработали системы противовоздушной обороны. По словам губернатора Александра Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне вечером в Белгородской области беспилотники атаковали социальный объект и сельскохозяйственное предприятие. В здании соцобъекта выбиты окна, посечены фасад и дверь. На территории сельхозпредприятия повреждена дверь гаража.

Ранее в России открыли маркетплейс для покупки комплектующих для беспилотников.