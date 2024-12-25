Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии упал беспилотник

Глава Ингушетии Калиматов: на территории Малгобека упал дрон самолетного типа

На территории города Малгобек упал беспилотник самолетного типа, разрушений объектов нет. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас на месте инцидента работают работают правоохранительные органы и оперативные службы. Они выясняют обстоятельства случившегося.

«Проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии», — добавил Калиматов.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что обстановка контролируется.

Утром 25 декабря сообщалось, что над Брянской областью сбили два беспилотника — сработали системы противовоздушной обороны. По словам губернатора Александра Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне вечером в Белгородской области беспилотники атаковали социальный объект и сельскохозяйственное предприятие. В здании соцобъекта выбиты окна, посечены фасад и дверь. На территории сельхозпредприятия повреждена дверь гаража.

Ранее в России открыли маркетплейс для покупки комплектующих для беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами