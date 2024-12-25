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В России открыли маркетплейс для покупки комплектующих для беспилотников

«Единая Россия» запустила маркетплейс для покупки комплектующих для дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Партия «Единая Россия» (ЕР), Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и банк ПСБ открыли маркетплейс, с помощью которого у военнослужащих появится возможность покупать комплектующие для производства беспилотников непосредственно в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЕР.

По словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, в «военном маркетплейсе» нужно пройти двухфакторную аутентификацию и заказать все детали, необходимые для сборки дронов. Он подчеркнул, что информация о приобретателях является обезличенной, данные военнослужащих не раскрываются, посторонние не могут получить доступ в маркетплейс.

Сидякин отметил, что в процесс встроена финансовая инфраструктура Минобороны РФ.

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков уточнил, что в настоящее время реализуется проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей в зоне СВО. Туда доставлено монтажное оборудование и инструменты. С их помощью военнослужащие могут на месте производить беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, предназначенные для конкретных боевых задач.

23 декабря сообщалось, что концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе, который существенно превышает показатели предыдущих моделей.

Ранее Белоусов объяснил необходимость создания войск беспилотных систем.

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