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Над Брянской областью сбили два беспилотника

Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Над Брянской областью сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:59 по московскому времени.

Дроны уничтожены силами российских подразделений противовоздушной обороны, подчеркнул Богомаз.

Глава региона заверил, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

22 декабря Богомаз сообщил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.

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Атаки БПЛА на Россию
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