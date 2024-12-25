Над Брянской областью сбили два беспилотника

Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью

Над Брянской областью сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:59 по московскому времени.

Дроны уничтожены силами российских подразделений противовоздушной обороны, подчеркнул Богомаз.

Глава региона заверил, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

22 декабря Богомаз сообщил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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