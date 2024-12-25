Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей, связав это с действиями РФ

Варшава подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с активностью российской дальней авиации. Об этом сообщается в коммюнике Оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованном в его аккаунте на платформе X.

«Начались действия военной авиации [Польши] в нашем воздушном пространстве», — говорится в заявлении.

Иные подробности в документе не уточняются.

В прошлый раз Варшава совместно с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей 13 декабря. Тогда же расположенные в стране системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиолокационной разведки были приведены в состояние высшей степени готовности.

Как отметили представители Оперативного командования ВС Польши, решение было принято в связи с действиями РФ. Речь шла о применении российскими войсками «крылатых и баллистических ракет», а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нанесения ударов по объектам на Украине.

21 ноября польское руководство привело средства ПВО и системы радиолокационной разведки в состояние высшей степени готовности. Причиной послужило объявление воздушной тревоги на Украине.

Ранее в Польше рассказали, при каком условии будут сбивать российские ракеты.