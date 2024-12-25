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В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ

Военные ВС России уничтожили в районе Леонидово пехотное подразделение ВСУ
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Kuba Stezycki/Reuters

Российские военные в ходе наступательных действий в Курской области уничтожили подразделение 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости представитель силового ведомства РФ.

По его словам, подразделение ВСУ ликвидировали в районе населенного пункта Леонидово.

Представитель силового ведомства добавил, что российские бойцы уничтожили четырех украинских военнослужащих во время перестрелки. При этом трое военных ВСУ были взяты в плен.

22 декабря американская газета The Washington Post написала, что Россия вернула около 40% территории (1,3 тыс. кв. км) Курской области, которая была захвачена украинской армией с начала вторжения в российский регион в августе.

С 6 августа российские войска ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин объяснил упорство ВСУ в Курской области.

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