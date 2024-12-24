Летнее контрнаступление Украины на Мелитополь и переправы в Крыму в 2023 году стали стратегической ошибкой. Об этом сообщило швейцарское немецкоязычное издание NZZ, указав на то, что операция оказалась неудачной из-за недостатка личного состава для продолжительных боевых действий.

«Вероятно, самой серьезной стратегической ошибкой, допущенной в 2023 году, стало решение Украины пойти на контрнаступление в ожидании политической поддержки западных партнеров, несмотря на отсутствие достаточного количества сил для длительной войны», — говорится в материале.

Последствия этого решения продолжают оказывать влияние на ситуацию в зоне конфликта.

После неудачи в контрнаступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили инициативу на фронте. Как утверждает издание, российские войска перехватили контроль над инициативой и продолжают удерживать ее.

3 декабря депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в 2023 году у Украины был шанс стать членом НАТО и подписать «нормальный мирный договор», однако в 2024 году такого шанса у Киева уже нет.

Ранее полковник раскрыл, каким будет «удар последней надежды» ВСУ в Курской области.