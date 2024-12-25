НА УВЗ рассказали о специальной комплектации танков для зоны СВО

УВЗ: все танки для СВО оснащаются средствами РЭБ против беспилотников

Все танки корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ), которые поступают в зону специальной военной операции, комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам противника. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода».

На УВЗ постоянно проводятся технические работы по повышению защищенности танков от атак беспилотников. Специалисты разрабатывают и устанавливают конструкции, защищающие моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от беспилотников, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Танки комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие дронам.

Отмечается, что специалисты корпорации действуют в тесном контакте с российскими военными и внимательно относятся к их критическим замечаниям и различным предложениям по усовершенствованию техники.

11 декабря сообщалось, что украинские военные оснастили шведские танки Stridsvagn 122 (Strv 122) блоками динамической защиты «Контакт», которая была разработана в СССР.

Ранее Китай модернизировал свои танки с учетом СВО.