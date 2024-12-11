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ВСУ оснастили шведские танки советской динамической защитой

«РГ»: ВСУ поставили на шведские танки Strv 122 динамическую защиту «Контакт»

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Gertrud Zach/U.S. Army

Украинские военные оснастили шведские танки Stridsvagn 122 (Strv 122) блоками динамической защиты «Контакт», которая была разработана в СССР. Однако это вряд ли поможет им избежать поражения российскими беспилотниками, пишет «Российская газета».

Отмечается, что Швеция поставила Вооруженным силам Украины всего 10 танков Strv 122, которые созданы на базе Leopard. По защищенности эти машины превосходили оригинальные немецкие танки, а также американские Abrams, однако это не спасло их от ударов российских дронов. Сейчас у ВСУ, по разным данным, осталось лишь три Strv 122. Чтобы спасти их от уничтожения, украинские военные оснастили их динамической защитой «Контакт», которая была создана еще в советское время.

«Как считают специалисты, и такая «модернизация» не поможет Strv 122: при возвращении на фронт они в любом случае будут быстро уничтожены», — отмечается в материале.

9 декабря индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что ВСУ начали обвешивать немецкие и американские танки Leopard и Abrams советскими комплексами динамической защиты «Контакт-1». По его словам, если у российских танков эти комплексы заводские, у ВСУ в основном — кустарные.

25 октября Telegram-канал «Военный Осведомитель» писал, что в зоне проведения специальной военной операции заметили танк Strv 122 ВСУ с «Контактом» и раскладывающимся «мангалом» для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.

Ранее подбитый в зоне СВО западный танк доставили на «Уралвагонзавод».

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