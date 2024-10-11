Китай модернизировал свои танки с учетом СВО

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стала модернизировать собственную технику с учетом специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Defence Blog.

На учениях китайской армии были замечены легкие танки Type 15 с антидроновыми экранами, так называемыми «мангалами», которые активно применяют в зоне СВО.

Данные конструкции защищают бронемашины от сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов и ударов дронами-камикадзе. Type 15 с данной дополнительной защитой использовались во время общевойсковых учений НОАК, проводимых в высокогорной местности.

В сентябре сообщалось, что российский танк, прозванный «Царь-мангалом», пережил более сотни ударов дронов и противотанковых ракетных комплексов Javelin, сохранив при этом жизнь экипажу. По словам сотрудника УВЗ, на ремонт танка ушло менее месяца. Он уточнил, что машина используется для помощи российским штурмовикам. Экипаж занимается тралением минных полей и прикрывает пехоту во время атак. О создании и модернизации первых танковых «царь-мангалов» сообщалось в июле. Тогда журналистам пояснили, что конструкция оснащена сплошными защитными экранами для защиты от FPV-дронов.

Ранее на Украине заявили о неуязвимости российских «танков-мангалов» для беспилотников.