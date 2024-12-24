Гладков опроверг слухи о завозе в Белгородскую область взрывчатки под видом пиротехники

Гладков: нет данных о завозе на Белгородщину взрывчатки под видом фейерверков

Информация о завозе на территорию Белгородской области взрывчатки под видом праздничных петард отсутствует. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что враги распространяют очень много ложных слухов, но при этом все равно необходимо проявлять бдительность. Гладков напомнил, что на территории области запрещено применять пиротехнику. Власти стараются осуществлять максимальный контроль за распространением таких изделий. Губернатор отметил, что праздничные салюты жители региона будут запускать после победы.

24 декабря сообщалось, что депутаты Государственной думы РФ планируют выступить с инициативой об исключении из онлайн-продажи пиротехники. По их мнению, она может использоваться при разного рода диверсиях и провокациях. Кроме того, в нынешнее время кощунственно устраивать какие-либо шумные торжества.

Ранее юрист напомнила россиянам, где нельзя запускать фейерверки.