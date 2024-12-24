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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, пострадал человек

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Три населенных пункта Белгородской области атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель. Мужчина Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ», — написал он.

Еще четыре FPV-дрона атаковали три автомобиля в селе Долгое. В селе Борисовка Волоконовского района дрон ВСУ атаковал газопровод.

Информация о последствиях атак уточняется, сообщил губернатор.

24 декабря Гладков сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали четыре района Белгородской области 15 снарядами и тремя беспилотными летательными аппаратами.

22 декабря Гладков сообщал, что ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области. В селах Мокрая Орловка и Рождественка повреждены несколько надворных построек и два частных жилых дома.

Ранее украинские беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области.

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