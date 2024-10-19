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Украина получит от Нидерландов разведывательные беспилотники

Нидерланды передадут Украине разведывательные беспилотники на €42,6 млн

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Inna Varenytsia/Reuters

Нидерланды направят Украине разведывательные беспилотники на сумму €42,6 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х.

«Сейчас Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках... Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро», — написал министр.

Он отметил, что этот шаг является реализацией плана действий по разработке дронов для Украины.

6 октября Брекелманс сообщил о выделении почти €400 млн на разработку беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины. По его словам, речь идет о «всевозможных перспективных дронах», которые можно использовать для разведки, обороны и нападения.

Тогда же глава минобороны Нидерландов заявил, что что Киев получил первые из 24 обещанных голландских истребителей F-16. Он добавил, что остальные самолеты прибудут на Украину в ближайшие месяцы.

В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ. Брекелманс при этом подчеркивал, что Киев имеет право на самооборону, а власти королевства с самого начала не вводили для Киева никаких ограничений по дальности ударов с применением голландского оружия.

Ранее Брекелманс назвал сумму военной помощи, которую Нидерланды выделили Украине с начала конфликта.

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