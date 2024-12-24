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Хуситы сообщили, что нанесли удар по Тель-Авиву

Хуситы сообщили, что нанесли удар по военному объекту в Тель-Авиве
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Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по объекту в районе Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя повстанцев Яхью Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2», — заявил он.

По его словам, удар был нанесен по военной цели в районе Яффо.

«Операция успешно достигла своих целей», — добавил спикер.

Хуситы неоднократно сообщали, что выпускали баллистические ракеты по Израилю из Йемена. Так, 21 декабря Сариа также заявил, что хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. Ракета «Палестина-2» «точно поразила цель», системы противовоздушной обороны не смогли ее перехватить, отметил представитель хуситов. Он подчеркнул, что атаки по Израилю продолжатся, пока не будет снята блокада с сектора Газа.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.

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