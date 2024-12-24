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Молдавские пограничники перекрыли канал нелегальной миграции с Украины

Пограничники Молдавии выявили сеть нелегальной миграции с Украины
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Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

Пограничники Молдавии выявили сеть нелегальной миграции с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции Молдавии.

«Удалось разоблачить хорошо организованную сеть нелегальной миграции, состоящую из граждан Молдавии и Украины. Она действовала вдоль границы между районами Окница (Молдавия) и Могилев-Подольский (Украина), содействуя незаконному пересечению границ и легализации пребывания украинских мигрантов в Республике Молдова», — заявили в молдавской пограничной полиции.

Члены группы, которая осуществляла нелегальную перевозку украинцев, были задержаны с поличным. Уточняется, что за пересечение границы украинцы были должны заплатить $6,5 тыс.

Недавно в украинском Закарпатье женщины помогли мужчине на улице отбиться от военкомов.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при поддержке полицейских прямо на улице попытались схватить мужчину. Однако за него вступились несколько женщин, которые стали кричать на военных и отталкивать их.

Ранее сотрудники ТЦК пытались поджогом выкурить украинца из машины.

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