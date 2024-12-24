В «Роскосмосе» назвали количество запусков ракеты «Ангара» до 2033 года

В России осуществят 15 запусков тяжелой ракеты-носителя «Ангара» до 2033 года в интересах Российской орбитальной станции (РОС). Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Миссия очень сложная, нам придется с 2027 по 2033 год осуществить 15 запусков тяжелой «Ангары» и 19 запусков корабля «Прогресс» для завершения формирования РОС», — сказал он.

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

11 апреля ракета впервые взлетела с космодрома Восточный и доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Изначально старт был намечен на 9 апреля, но дважды откладывался по техническим причинам. «Это были тяжелые три дня», — признал глава «Роскосмоса». По его словам, в переносах полета нет ничего необычного, ведь «ракета еще не набрала необходимого уровня готовности».

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