Путин рассказал о ключевой роли «Ангары»

Ракетному комплексу «Ангара» предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении независимого доступа в космос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В числе главных задач Космических войск президент назвал проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает «Ангара».

«Именно ему (Ангаре — «Газета.Ru») предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», — сказал Путин.

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

Ее первый был произведен с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. Ракета вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец».

Путин называл запуск «Ангара-А5» еще одним этапом космической отрасли страны.

Ранее глава «Роскосмоса» назвал «Ангару-А5» «строптивой девушкой».