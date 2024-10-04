Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о ключевой роли «Ангары»

Путин заявил, что «Ангара» сыграет ключевую роль в обеспечении доступа в космос

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ракетному комплексу «Ангара» предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении независимого доступа в космос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Космических войск, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В числе главных задач Космических войск президент назвал проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает «Ангара».

«Именно ему (Ангаре — «Газета.Ru») предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», — сказал Путин.

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

Ее первый был произведен с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. Ракета вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец».

Путин называл запуск «Ангара-А5» еще одним этапом космической отрасли страны.

Ранее глава «Роскосмоса» назвал «Ангару-А5» «строптивой девушкой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами